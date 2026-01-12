Haberler

Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ve jandarma ekipleri, araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Denizli'de kontrolden çıkan bir otomobilin 30 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Karahayit yolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu kontrolden çıkan otomobil 30 Metre uçuruma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sarp arazide mahsur kalan yaralılara ulaşmak için özel kurtarma ekipmanlarıyla müdahale gerçekleştirildi. Araç içerisinde bulunan ve aralarında 2 çocuğun da olduğu toplam 5 vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

Uçurumdan sedyelerle yukarı taşınan yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

