Denizli'de Kırmızı Işıktan Geçen Araca 2.167 TL Ceza

Denizli'de araç kamerasına yansıyan görüntülerde karşı taraftan gelen aracın kırmızı ışıkta geçmesi ve trafiğe tehlikeye atması nedeniyle Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 167 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası bilinemeyen otomobil yeşil yandıktan sonra seyir halindeyken, 2049 sokaktan gelen henüz plakası bilinmeyen otomobil kırmızı ışıktan geçerek trafiğe tehlikeye attı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından yapılan kamera incelemesinde trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu ihlal nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-B (Kırmızı ışık kuralına uymamak) maddesine göre 2 bin 167 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ