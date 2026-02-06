Haberler

Kereste makinesinden fırlayan parça işçinin ölümüne neden oldu

Kereste makinesinden fırlayan parça işçinin ölümüne neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kereste fabrikasında arızalanan makineden fırlayan kereste, işçi Zihni Altun'un kafasına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yapılan müdahale sonrası Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de kereste fabrikasında arızalanan makineden fırlayan kereste kafasına çapan işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kereste fabrikasında çalışan Zihni Altun (27), iş sırasında arızalanan makinenin fırlattığı kereste parçasının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Zihni Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu