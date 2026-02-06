Kereste makinesinden fırlayan parça işçinin ölümüne neden oldu

Denizli'de kereste fabrikasında arızalanan makineden fırlayan kereste kafasına çapan işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kereste fabrikasında çalışan Zihni Altun (27), iş sırasında arızalanan makinenin fırlattığı kereste parçasının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Zihni Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ