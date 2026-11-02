Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli'de kendilerini savcı ve asker olarak tanıtan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Buldan'da kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve askeri personel olarak tanıtan iki şüpheli, bir vatandaştan 4 gram altın, 2 bilezik ve yaklaşık 25 bin TL aldı. İstanbul'a dönmek üzereyken yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve askeri personel olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran iki şüpheli, İstanbul'a dönmek üzereyken yakalandı. Mağdurun altınlarını ve yaklaşık 25 bin lirasını alan şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul'dan Buldan'a gelen İ. A. ve E. D. isimli iki şahıs, M. M. adlı vatandaşın evine giderek kendilerini Cumhuriyet Savcısı ve askeri personel olarak tanıttı. M. M.'ye adının terör olaylarına karıştığını söyleyen şüpheliler, kendisine yardımcı olacaklarını belirterek güven kazandı. Bu yöntemle vatandaşı kandıran şahısların, 4 adet gram altın, 2 adet bilezik ve yaklaşık 25 bin TL parayı aldığı öğrenildi.

Dolandırıldığını fark eden vatandaşın durumu adli makamlara bildirmesi üzerine harekete geçildi. İstanbul'a dönmek üzere oldukları sırada yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E. D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Sadece bir sütyen değil, 50 milyon dolarlık servet! İşte onu bu kadar değerli kılan sır

Taşları kadar değeri de göz kamaştırıcı! İşte arkasındaki sır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi

Bu gözlüğü takan askerler tek tek ölecekti! Son anda fark edildi
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi

Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp tek cümle kurdu
İran'da Cadılar Bayramı kutlaması olaylı bitti! 19 işletme kapatıldı

Yasağa meydan okuyup sokaklara döküldüler! Komşu cezayı kesti
Türkiye'nin en soğuk yeri 5 gündür değişmiyor

Türkiye'nin en soğuk yeri! 5 gündür değişmiyor
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe

Bahçeli ateşi yaktı, top artık TBMM'de! İşte il olmaya aday 19 ilçe
Hastanede dehşet anları! Elindeki telefon bir anda patlayarak alev aldı

Hastanede kabus anları! Her şey bir anda oldu