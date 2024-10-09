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Denizli'de Kaza: Gençlerden Biri Hayatını Kaybetti

Denizli'de Kaza: Gençlerden Biri Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir otomobilin römorka çarpması sonucu meydana gelen kazada bir genç hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde önünde ilerleyen römorka çarparak paramparça olan otomobildeki gençlerden biri hayatını kaybetti, biri de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Acıpayam ilçesi Kumavşarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolunda ilerleyen Tofaş marka otomobil, Çameli ilçesi kavşağı yakınlarına geldiğinde aynı yönde seyreden çift römork bağlı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken, araçta bulunan iki genç karayoluna savruldu. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Kazada Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde ikamet eden Eralp Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil Acıpayam denizli 3-sayfa Yaşam Olay Kaza

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