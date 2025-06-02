Denizli'de Kayıp Yaşlı Adam Uçurumdan Ölü Bulundu

Denizli'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam, 30 metrelik uçurumda ölü bulundu. Cansız bedeni halat yardımıyla uçurumdan çıkarılan yaşlı adamın yürürken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandığı tahmin ediliyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi Bereket Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 30 Mayıs günü Ümit Kumoğlu (56), Muratdede Mahallesi'ndeki ikametinden Başkarcı Mahallesi'ndeki bahçesine gitmek için ayrıldı. Akşam saatlerinde ailesine eve döndüğünü belirten Ümit Kumoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Geç saatlere kadar eve gelmeyen Ümit Kumoğlu'nun hayatından endişe eden aile üyeleri polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bereketler Polis Merkezine bağlı ekipler Ümit Kumoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Kumoğlu'nun bahçesi ile ikameti arasındaki güzergahlarda inceleme başlatan ekipler, görgü şahitleri ve kamera kayıtlarına göre arama çalışmasını sürdürdü.

Yaşlı adamın cenazesi yakınları tarafından uçurumun sonunda bulundu

Ümit Köseoğlu'nu bulmak için çalışmalara destek veren yakınları bugün sabah saatlerinde Akçay Deresi üzerinde arama yapmaya başladı. Devam eden arama çalışmaları sırasında Ümit Kumoğlu'nun yakınları, 30 metrelik uçurumun altında Kumoğlu'na ait cansız bedeni bularak ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla Kumoğlu'na ait cansız bedenin bulunduğu bölgeye inen ekipler inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni halat yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.

Dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor

AFAD ekiplerince cenazesi uçurumdan çıkarılan Ümit Kumoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Ümit Kumoğlu'nun olay yerine gelen çok sayıda yakınının ise feryatları yürekleri dağladı. Acılı aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdiği görüldü. Ümit Kumoğlu'nun bahçesinden evine dönmek için kaldırımda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor. Ümit Kumoğlu'nun kesin ölüm nedeni ise ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ