Denizli'de Kayıp Yaşlı Adam Uçurumda Ölü Bulundu

Denizli'de Kayıp Yaşlı Adam Uçurumda Ölü Bulundu
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaybolan 56 yaşındaki Ümit Kumoğlu, iki gün süren arama çalışmalarının ardından 30 metrelik bir uçurumda ölü olarak bulundu. Yakınları büyük üzüntü yaşarken, adamın dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor.

Kayıp yaşlı adam, 30 metrelik uçurumda ölü olarak bulundu

Kayıp başvurusu yapan yaşlı adamın yakınları acı haberler yıkıldı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz Cuma günü bahçesine gitmek için evin ayrılan ve 2 gündür kendisine ulaşılamayan yaşlı adam, 30 metrelik uçurumda ölü olarak bulundu. Yolda yürürken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen şahıs için kayıp müracaatı yapan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi Bereket Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 30 Mayıs Cuma günü Ümit Kumoğlu (56), Muratdede Mahallesi'ndeki ikametinden Başkarcı Mahallesi'ndeki bahçesine gitmek için ayrıldı. Akşam saatlerinde ailesine eve döndüğünü belirten Ümit Kumoğlu'ndan daha sonra haber alınamadı. Geç saatlere kadar eve gelmeyen Ümit Kumoğlu'nun hayatından endişe eden aile üyeleri polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede yaşlı adamı aramak için çalışma başlatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bereketler Polis Merkezine bağlı ekipler Ümit Kumoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Ümit Kumoğlu'nun bahçesi ile ikameti arasındaki muhtemel güzergahlarda inceleme başlatan ekipler, görgü şahitleri ve kamera kayıtlarına göre arama çalışmasını sürdürdü.

Yaşlı adamın cenazesi yakınları tarafından uçurumun sonunda bulundu

Ümit Köseoğlu'nu aramak için çalışmalara destek veren yakınları bugün sabah saatlerinde Akçay Deresi üzerinde arama yapmaya başladı. Devam eden arama çalışmaları sırasında Ümit Kumoğlu'nun yakınları, 30 uçurumun altında Kumoğlu'na ait cansız bedeni bularak ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin halatları yardımıyla uçurumdan inen ekipler, Ümit Kumoğlu'na ait cansız bedenin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlık adamın cansız bedeni halat yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.

Dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor

AFAD ekipleri tarafından cenazesi uçurumdan çıkarılan Ümit Kumoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Ümit Kumoğlu'nun olay yerine gelen çok sayıda yakınının ise feryatları yürekleri dağladı. Acılı aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdiği görüldü. Ümit Kumoğlu'nun bahçesinde evine dönmek için kaldırımda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor. Ümit Kumoğlu'nun kesin ölüm nedeni ise ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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