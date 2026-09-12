Denizli’de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışmaları devam ediyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün başlatılan arama kurtarma çalışmalarında gece geride bırakıldı. Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak'I bulmak için jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Hasan Caylak, ikamet ettiği evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının bir süre kendisinden haber alamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve AKUT Denizli Ekibi ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dün başlatılan arama çalışmaları gece boyunca da kesintiye uğramadan sürdü. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki geniş araziyi karış karış tararken, zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalarına devam etti. Arama çalışmalarında iz takip köpeklerinin yanı sıra dronlar ve çeşitli teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından ekipler, bugün de yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı