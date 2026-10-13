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Denizli'de kaybolan 65 yaşındaki Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda sağ bulundu

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Denizli'de kaybolan 65 yaşındaki Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda sağ bulundu
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Denizli'de dün öğleden sonra kaybolan 65 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, Yenişehir Millet Parkı'nın ormanlık bölümündeki dere yatağında sağ olarak bulundu. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de dün öğleden sonra kaybolan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Aylak, ormanlık alanında sağ olarak bulundu. AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 Ekim Pazartesi günü yani dün saat 18.00 sıralarında evinden çıkan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Aylak, aradan geçen süreye rağmen geri dönmedi. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Bu sabah saatlerinde genişletilen arama çalışmalarına AFAD, polis, jandarma, AKUT ve gönüllü sivil toplum kuruluşları katıldı. Ormanlık alanların da tarandığı çalışmalar sonucunda Fatma Aylak, Yenişehir Millet Parkı'nın ormanlık bölümündeki dere yatağında sağ olarak bulundu. Bulunduğu noktadan AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan yaşlı kadına, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Fatma Aylak, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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