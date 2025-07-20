Denizli'de Kavşakta Kaza: 5 Yaralı

Denizli'de Kavşakta Kaza: 5 Yaralı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurdaya döndü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de dikkatsizlik sonucu iki araç kavşakta çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli-Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsü henüz öğrenilemeyen 64 BN 841 plakalı otomobil Uşak istikametine seyir halindeyken, kavşaktan anayola bağlanmak isteyen 03 ABR 271 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İki aracın hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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