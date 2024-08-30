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Denizli'de Kavga Sonucu Bir Genç Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Honaz ilçesinde geçmişte yaşanan kavga nedeniyle husumet olan iki genç grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de aralarında geçmişte yaşanan kavga nedeniyle husumet olan iki genç grup olarak kavga etti. Bıçaklı ve sopalı kavgada 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 6 kişi müşteki şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Koç (17) ile aralarında küçük yaşta kardeşini dövmesi nedeniyle husumet bulunan Burak F. (24) yolda karşılaştı. Mustafa Koç'un evinin önünde karşılaşan ikili ve arkadaşları arasında başlayan tartışma, sonra kavgaya dönüştü. 7 kişi birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Bu esnada Burak F., yanında bulunan bıçakla Mustafa Koç'u karın bölgesinde 4 kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle grup dağıtılırken, aldığı bıçak darbeleri sonucu Mustafa Koç kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 17 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise olaya karışan cinayet zanlısı Burak F.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarmada gözaltında bulunan 6 müşteki şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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