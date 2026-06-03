Kauçuk fabrikasındaki yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Denizli'de bir kauçuk fabrikasında çıkan ve kimyasal maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında meydana gelen ve gökyüzünü siyah dumanların kaplamasına neden olan yangın kontrol altına alındı. Kimyasal yangınlara müdahalede kullanılan köpükler ve yoğun su takviyesiyle alevlerin önü kesildi. Ekiplerin cansiperane yürüttüğü 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınabildi. Yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından itfaiye ekipleri, iç kısımlarda yeniden bir parlama yaşanmaması adına soğutma çalışması başlattı. Fabrikadaki hasarın büyüklüğü ve ekiplerin dumanların arasında yürüttüğü zorlu soğutma mesaisi drone ile havadan anbean görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, fabrikanın yangın sonrası siyah küller altında kaldığı görüldü. Fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı