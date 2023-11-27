Denizli'de Katil Koca Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı

- Ağırlaştırılmış müebbet verilen koca, eşinin ölümünden kaynanasını sorumlu tuttu

DENİZLİ - Denizli'de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesini 8 kurşunla öldüren katil koca Ferhat Evren, kaynanasını suçlamaya devam ettiği son duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta 7 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda; Ferhat Evren (27), 1 aylık bebeğinin annesi olan 18 yaşındaki İrem Evren'i 8 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçıp kayıplara karışan koca, 40 gün sonra jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu. Olayın ardından savcının hazırladığı iddianame tamamlandı. Otopsi raporuna göre vücutta 8 el kurşunun olduğu iddianamede yer alırken, tutuklu sanık Ferhat Evren hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbetle dava açıldı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada katil koca, olay günü karısının kendisine silah doğrulttuğunu, kayınvalidesinin kızının kendisini aldattığını söylemesi üzerine böyle bir olayın gerçekleştiğini savundu. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, cinayetin tasarlanmadığı ancak buna karşı haksız tahrik ve takdir indirim uygulanmaksızın 'eşe karşı öldürme' suçundan sanık Evren'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.