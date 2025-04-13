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Denizli'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü orta refüje çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü orta refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Buldan İlçesi Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa-Denizli Karayolunda seyir eden M. B. idaresindeki 20 SP 978 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Reha Solak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi ve kazada yaralanan M. B. ve O. D.'nin olay yerinde yapılan ilk müdahalelinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Kazada yaşamını yitiren Reha Solak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza hayatını kaybeden Reha Solak'ın emekli okul müdürü olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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