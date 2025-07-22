Denizli'de Kamyonet Kaza Yaptı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Denizli'de Kamyonet Kaza Yaptı: Baba ve Oğlu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen kamyonetteki baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.K., idaresindeki 35 BJG 003 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Mekrezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bulvar üzerinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri ise kamyonette bulunan sürücü T.K. ve yolcu konumundaki oğlu E.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından kazada yaralanan baba ve oğlu ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazalı kamyonet çekici ile çekilmesinin ardından yol üzerinde trafik normale döndürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi

"Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.