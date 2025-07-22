Denizli'de Kamyonet Kaza Yaptı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen kamyonetteki baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.K., idaresindeki 35 BJG 003 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Mekrezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bulvar üzerinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri ise kamyonette bulunan sürücü T.K. ve yolcu konumundaki oğlu E.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından kazada yaralanan baba ve oğlu ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazalı kamyonet çekici ile çekilmesinin ardından yol üzerinde trafik normale döndürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ