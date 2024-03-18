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Denizli'de Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyon şarampole devrildi. Kazada yolcu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde şarampole devrilen kamyonda bulunan yolcu hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesi Pınarönü Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ali Y.'nin kullandığı 72 AV 724 plakalı boya yüklü kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ali Y. ile yanında bulunan Hakan Kıvanç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Ali Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Denizli Beyağaç Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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