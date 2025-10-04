Haberler

Denizli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli (İHA) –Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Çameli Karayolunun Aliveren Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fuat Akman (53) idaresindeki 20 R 4382 plakalı otomobil seyir halindeyken karşı şeritten gelen 07 BYD 512 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda Fuat Akman idaresindeki otomobil takla atarak yan tarafta bulunan tarlaya uçtu. Diğer otomobil ise kaza sonucunda kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Fuat Akman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı zamanda 4 yaralıyı olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile en yakın hastaneye sevk etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Fuat Akman'ın emekli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazanın ardından görgü tanıkları yolda acilen önlem alınmasını ve tırtıl oluşturulmasını dile getirdi. Fuat Akman'ın cenazesinin bugün Çameli Kızılyaka Mahallesi'nde öğle namazına müteakip defnedileceği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
