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Denizli'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen araçlar olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Pınaryazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Ferdi Ağur idaresindeki 07 AHU 068 plakalı otomobil, A.T.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar yol kenarına savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ağur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada diğer sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Antalya Denizli Acil Durum Ölüm Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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