Denizli'de Kaçak Kazı Yapan 8 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli, çok sayıda malzemeyle birlikte suçüstü yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ile 48 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ