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Denizli'de Jandarma, Kenevir Yetiştiren İki Kişiyi Suçüstü Yakaladı

Denizli'de Jandarma, Kenevir Yetiştiren İki Kişiyi Suçüstü Yakaladı
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Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanda kenevir yetiştiren M.K. ve A.A. isimli şahısları fotokapanla tespit ederek suçüstü yakaladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Denizli Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kenevir yetiştiren iki kişiyi fotokapanla yakaladı.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmalar çerçevesinde, şüpheli alanları izlemek amacıyla fotokapan kurdu. Bu cihaz, ormanlık alanda kenevir ekimi yapan M.K. ve A.A. isimli şahısların faaliyetlerini kaydetti. Elde edilen görüntüler, jandarma ekiplerinin dikkatini çekti ve hemen harekete geçildi. Buldan ilçesinin Bostanyeri Mahallesi Karadere mevkisinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.K. ve A.A. isimli şahıslar, kenevirlerin bakımı sırasında suçüstü yakalandı. Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı, kurduğu fotokapanla şüphelilerin faaliyetlerini görüntüledi. Elde edilen görüntülerin ardından harekete geçen jandarma, iki şahsı ormanlık alanda ürettikleri kenevirlerin bakımlarını yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, durum hakkında geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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