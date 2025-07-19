Denizli'de İş Kazası: Mermer Fabrikasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'de İş Kazası: Mermer Fabrikasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Honaz ilçesindeki mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında, fırtına sırasında asansörlü liftin devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde inşaatı devam eden mermer fabrikasında, bir işçinin ölümü ve bir işçinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan iç kazasına neden olan asansörlü lift görüntüleri ortaya çıktı.

Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda; inşaatı devam mermer fabrikasının çatısında ısı yalıtımı yapan Ali Ayyıldız (36) ve Mustafa Karahan (44) üzerinde çalıştığı asansörlü lift, aniden başlayan fırtınada sallanmaya başladı. Asansörlü liftin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu, iki işçi yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden Ali Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Karahan ise yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. İş kazasında hayatını kaybeden Ali Ayyıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İşçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.

Bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasının meydana geldiği fabrika binası ile fırtınanın devirdiği asansörlü lift, bölgeden geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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