Denizli'de İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Denizli'de 16 yaşındaki iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşını korkutmak için bıçağı salladığını savunan genç, pişman olduğunu belirtti.

Denizli'nin Buldan İlçesinde aynı lokantada çalışan Mehmet Aksoy (17) ile Bahri Ç. (16) arasında tartışma çıktı. Bahri Ç. lokantanın mutfak bölümünden aldığı bıçak ile Mehmet Aksoy'un üzerine saldırarak bıçakladı. Durumu fark eden lokanta çalışanları kavgayı ayırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Mehmet Aksoy'un olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti. İlk tedavisi yapılan Mehmet Aksoy, ameliyat için Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Mehmet Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İş arkadaşını bıçaklayarak ölüne sebep olan Bahri Ç. gözaltına alındı. Bahri Ç.'nin emniyete verdiği ifadesinde, "Mehmet ile iş sebebiyle tartıştık. Bir anlık sinirle, onu korkutmak amacıyla bıçak salladım. Her şey bir anda oldu, pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen Bahri Ç., çıkartıldığı Sulh ve Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ