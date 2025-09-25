Denizli'de İntihar Girişimi Engellendi

Denizli'de köprülü kavşaktan kendisini atmak isteyen kadını polis ekipleri ikna ederek engelledi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın köprülü kavşak üzerinden kendisini atmak için girişimde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan kadının atlaması ihtimaline karşı alt geçidi araç trafiğine kapatıp atlama yatağı açarak önlem alırken, diğer yandan ise kadını ikna etme girişimlerine başladı.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda intihar girişiminde bulunan kadın ikna edildi. Atlaması engellenen kadın polis sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ