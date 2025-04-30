Denizli'de İnşaat Ustası Yatakta Ölü Bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 42 yaşındaki inşaat ustası, uyandırmak için yanına gelen eşi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesine Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Çelikkaya'nın sabah yatağından kalkmaması üzerine eşi uyandırmak için yanına gitti. 42 yaşındaki inşaat ustası Çelikkaya'nın hareketsiz yattığını gören eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Çelikkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Serkan Çelikkaya'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ