Haberler

Denizli'de inşaat kazısında göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Denizli'de inşaat kazısında göçük altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaat alanında temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte, kepçe operatörü Kudret Erdoğan toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte, kot ölçümü yapmak için iş makinesinden inen kepçe operatörü toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketler Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandaki kazı çalışmalarını tamamlayan kepçe operatörü Kudret Erdoğan (45), zemin kot ölçümü yapmak amacıyla iş makinesinden aşağıya indi. Erdoğan'ın kazı yapılan alanda bulunduğu esnada, yandaki toprak yığını henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine çöktü. Mesai arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrollerde, göçük altında kalan Kudret Erdoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kazı alanında yaptığı detaylı incelemelerin ardından, operatörün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vietnam'da sürat teknesi alabora oldu: 15 turist öldü

Sürat teknesi 15 turiste mezar oldu
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Başkanın gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı