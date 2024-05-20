Denizli'de Husumetli Kişilerin Evine Silahlı Saldırı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde husumetli oldukları kişinin evine gelen saldırganlar, içerideki aileye aldırmadan rastgele ateş açarak ortadan kayboldu.

Olay, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede yaşayan Şevki K. isimli şahsın evi, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Mağdur vatandaşın evine sabah 05.00 sıralarında gelen şüpheliler, evin her tarafına tabanca ile ateş ederek, geldikleri araçla olay yerinde uzaklaştı. Olay esnasında evde Şevki K.'nın annesi, babası ve kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ