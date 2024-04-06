Denizli'de Halka Arz Dolandırıcılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcıların yüksek kazanç elde edileceği vaadi ile halka arz sunarak vatandaşları Denizli, İstanbul ve Rize'de vurgun yapacağı sırada operasyon düzenlendi. 6 Kişilik halka arz dolandırıcılarından 5 şahıs tutuklandı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele birimince İstanbul ve Rize'de 6 şüpheliye yönelik dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin halka arz öncesi mağdur vatandaşlara ulaştığı, kendilerine yüksek miktarda halka arz hissesi satabileceklerini söyleyip kandırdıkları ortaya çıktı. Kandırılan müştekilerden yüklü miktarda para alıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. En son olayda ise Acıpayam ilçesinde ikamet eden bir kişiyi yine aynı halka arz hissesi yöntemiyle 850 bin TL para alıp, dolandırdıkları ortaya çıktı.

Operasyonda 5 şahıs tutuklandı

Yapılan operasyon neticesinde 6 şahıs yakalandı. Denizli'ye getirilen şahıslardan çıkarıldığı adli makamlarda her şahsın 1 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken Yağız Kaan Y. (20), Mehmet Can Ö. (30), Sefa Y. (32), Oğuzhan Ç. (19) Hidayet A. (26) olmak üzere 5 şahıs sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 6 Suç kaydı bulunan Eren D. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ