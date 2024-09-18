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Denizli'de Geçmişteki Küfürleşme Cinayete Sebep Oldu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kavga geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle çıktı. Olayda 5 kişi gözaltına alındı ve ruhsatsız silahlar ile bıçak ele geçirildi.

Denizli'de bir kişinin öldüğü iki kişinin ise yaralandığı kavganın geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle çıktığı öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kapalı restoranda arkadaşlarıyla oturan Mehmet Demirkaya ile yanlarına gelen grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş edip, bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri Mehmet Demirkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. olay yerinden kaçan ve kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan Devran S.'nin ise bıçakla yaralandığı belirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Geçmiş zamanda söylenen küfür cinayete neden olmuş

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi. Olayın ardından Devran S., ve Mehmet Ali A., gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri B.G., Y.B. ve O.A'yı da gözaltına aldı. Şüpheli şahısların emniyetteki sorgusu sürerken, olayın nedeni ise geçmişe dayalı küfürleşme olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Demirkaya ile Devran S.'nin geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Güvenlik Politika Cinayet 3-sayfa denizli Şiddet Kavga Hukuk Suç

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