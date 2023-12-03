Denizli'de gece geç saatlerde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece geç saatler kontrolden çıkan 3 aracın bir birine çarpışması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda seyir halinde ilerleyen 3 otomobil, kontrolden çıkması sonucu bir birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden 2 tanesi yol kenarına savrulurken, diğeri takla atıp ters döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı 4 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekibi, güzergahta herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için geniş bir önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ