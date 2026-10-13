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Denizli'de gece evinden ayrılan 56 yaşındaki Latife Çakır için arama başlatıldı

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Denizli'de gece evinden ayrılan 56 yaşındaki Latife Çakır için arama başlatıldı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Latife Çakır, gece saat 03.00 sıralarında evinden ayrıldı; kendisine ulaşılamıyor. Yakınlarının ihbarı üzerine polis, kayıp kadını bulmak için bölgede arama başlattı; güvenlik kamerası incelemesi yaptığı öğrenildi.

Denizli'de gece saatlerinde evinden ayrılan 56 yaşındaki Latife Çakır'dan bir daha haber alınamadı. Endişeli ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Latife Çakır (56), gece saat 03.00 sıralarında evinden ayrıldı. Aradan geçen süre zarfında Çakır'ın eve dönmemesi ve kendisine hiçbir şekilde ulaşılamaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kayıp kadını bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.

Gece saatlerinden bu yana kendisinden hiçbir iz bulunamayan Latife Çakır'ın gidebileceği güzergahlardaki polis ekipleri güvenlik kamerası incelemesi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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