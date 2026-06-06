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Deponun duvarına çarpan otomobildeki yaşlı karı koca hayatını kaybetti

Deponun duvarına çarpan otomobildeki yaşlı karı koca hayatını kaybetti
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir iş yerinin depo duvarına çarpması sonucu 81 yaşındaki sürücü ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerinin depo duvarına çarpması sonucu yaşlı karı koca yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gözlek (81) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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