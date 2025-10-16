Denizli'de feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. İki gencin yaptığı kaza günün aydınlanmasıyla fark edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında kaza yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.