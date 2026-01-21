Isınmak isterken yaralanan işçi 7 gün sonra hayatını kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, fabrikada çalışırken sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki işçi Yiğit Can Okatan, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 13 Ocak tarihinde Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Yiğit Can Okatan, sobayı tinerle yakmak istedi. Bu sırada tinerin parlaması sonucu Okatan'ın vücudunda yanıklar oluştu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'deki branş hastanesinin yoğun bakım ünitesine alınan Okatan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Okatan'ın cenazesi, bugün Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
