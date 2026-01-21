Isınmak isterken yaralanan işçi 7 gün sonra hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikada ısınmak için sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan genç işçi, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Olay, 13 Ocak tarihinde Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Yiğit Can Okatan, sobayı tinerle yakmak istedi. Bu sırada tinerin parlaması sonucu Okatan'ın vücudunda yanıklar oluştu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'deki branş hastanesinin yoğun bakım ünitesine alınan Okatan, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Okatan'ın cenazesi, bugün Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde toprağa verildi. - DENİZLİ