Denizli'de Fabrika Hırsızlığı: Servis Şoförü İle Anlaşmışlar

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir fabrikada meydana gelen hırsızlık olayının peşine düşen jandarma dedektifleri, şüpheliyi yakaladıklarında şok oldu. Hırsızların fabrikada anlaştıkları servis şoförü sayesinde hiç dikkat çekmeden girdikleri tespit edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), il genelinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yürütülen yapılan çalışmalarda, özellikle Honaz Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kablo hırsızlıklarının aydınlatılması için harekete geçti. JASAT dedektiflerinin titiz araştırması sonucu OSB'de faaliyet gösteren fabrikaya servis çeken Muharrem K.'ya (50) servis minibüsünün, gece vakitlerinde de gelip hırsızlık yapacağı ile ilgili bilgi alındı. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte müşterek bir operasyon düzenlenen JASAT dedektifleri, servis şoförü ve iki suç ortağını fabrikadan çaldıkları kablolarla birlikte suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından takip edilen servis minibüsünde yapılan aramalarda fabrikadan çalınan kablolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan servis şoförü Muharrem K. ile suç ortakları Naim Y. (38) ve Ökkeş Ş. (48), sorgulanmak üzere Honaz ilçe jandarma Komutanlığına sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında servis şoförü Muharrem K.'nın 4, Naim Y.'nin 3, Ökkeş Ş.'nin ise 38 ayrı suç kayıtlarının bulunduğu, Ökkeş Ş.'nin ayrıca 5 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen servis şoförü Muharrem K. ve Naim Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Servis şoförüyle anlaşıp fabrikaya girdiler

Her gün personelini taşıdığı fabrikadan hırsızlık yapılmasına aracılık eden servis şoförünün planı, JASAT dedektiflerini dahi şaşırttı. Hırsızların dikkat çekmemek için organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan servis şoförüyle anlaştıkları, kendilerini fabrikaya gece saatlerinde bıraktırdıkları, bu şekilde fabrikanın içine girdikleri ve servis aracı olması nedeniyle hiçbir şekilde dikkat çekmediklerini düşündükleri belirlendi. Ancak kendilerini takip eden jandarma dedektiflerinden habersiz olan şüpheliler, çaldıkları kablolarla birlikte fabrikadan ayrılmak üzereyken suçüstü yakalandı. - DENİZLİ