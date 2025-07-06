Denizli'de Eşeler Dağı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Eşeler Dağında akşam saatlerinde başlayan yangın orman ekipleri ve köylülerin mücadelesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Eşeler Dağının Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi Muza mevkiinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlarla kaplı alanda hızla yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktör ve su tankerleriyle seferber olan bölge köylüsünün de yardımıyla yangınına karadan müdahale edebilen ekipler, alevlerin etrafını çevirmeyi başardı. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ