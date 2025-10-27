Denizli'de Emekli Polis Silahla Vurulmuş Bulundu

Denizli'de evinde kafasından silahla vurulmuş halde bulunan emekli polis, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 13.30'da Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıllar önce geçirdiği bir trafik kazasında felç kalan emekli polis Mete Cestan'ın (67) evinden gelen silah sesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Mete Cestan'ı kanlar içinde yatarken buldu. Başından 1 el ateş edilerek yaralanan emekli polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan emekli polis doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Emekli polisin intihar ettiği iddia edilirken, kesin ölüm sonucu Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası netlik kazanacak. - DENİZLİ