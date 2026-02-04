Haberler

Emekli polis çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Emekli polis çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin çatısına televizyon antenini tamir etmek için çıkan emekli polis Ahmet Öztürk, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin çatısına televizyon antenini tamir etmek için çıkan emekli polis Ahmet Öztürk, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi 3008/6 Sokak'ta sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis olduğu öğrenilen Ahmet Öztürk (62), ikamet ettiği 2 katlı binanın çatısındaki televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Çalışma sırasında dengesini kaybeden Öztürk, bir anda aşağıya düşerek ağır yaralandı. Durumu gören yakınları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Ahmet Öztürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzerine adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden emekli polis memuru olduğu öğrenilen Ahmet Öztürk 05 Şubat Perşembe günü öğlen namazına müteakip Hallaçlar camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Hallaçlar mezarlığına defin edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar

Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü! İşte ilk bulgu
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi 'After the Ayatollah' kapağıyla çıktı

Time yine mesaj peşinde! Düştükleri not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor

Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! İzin süreleri uzatılacak