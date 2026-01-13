Denizli'de emekli binbaşı evinde ölü olarak bulundu

Denizli'de emekli binbaşı evinde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emekli Binbaşı Hasan Şahal'dan haber alamayan yakınları merak adrese geldi. Eve giren yakınları Şahal'ı hareketsiz yatarken buldular. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde emekli binbaşının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından evde ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Hasan Şahal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Emekli Binbaşı Hasan Şahal'ın cenazesinin bugün düzenlenecek askeri törenle Akalan Yakallar Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ