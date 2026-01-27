Haberler

Denizli Valiliği memurları taşıyan servis kazasına ilişkin açıklama yaptı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Valilik, kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Denizli Valiliği Buldan'da meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 22 yaralıya ise acil şifalar dilenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Denizli Valiliği, Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında 27 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 22 vatandaşın ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişinin Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanı olduğu ifade edilerek, "Vefat eden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Valilik açıklamasında ayrıca kazada yaralanan 22 vatandaşa acil şifalar dilenirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Kazada ölen hemşire 1 yıllık evliymiş

Kazada hayatını kaybeden Kadriye Koçan'ın ise 1 yıllık yeni evli olduğu öğrenildi. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurettin Şahin, trafik kazasında hayatını kaybeden klinik destek personeli Kadriye Koçan için taziye mesajı yayımladı. Başhekim Şahin mesajında, hastanede klinik destek personeli olarak görev yapan Kadriye Koçan'ın geçirdiği elim kaza sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi. Şahin, kazada yaralananlara da acil şifalar temennisinde bulundu. - DENİZLİ

Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

