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Denizli'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 86 Bin TL Cezai İşlem

Denizli'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 86 Bin TL Cezai İşlem
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Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne emniyet ekipleri tarafından toplam 86 bin TL para cezası uygulandı.

Denizli'de akrobatik hareketler yaparak trafiğe tehlikeye atan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne, emniyet ekipleri tarafından 86 Bin TL'lik cezai işlem uygulandı.

20 Nisan Pazar günü Denizli'nin Pamukkale İlçesi Bağbaşı Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde akrobatik hareketler yaparak seyir eden motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin dikkatini çekti. Trafiğe tehlikeye atan sürücü polis ekipleri tarafından çevrildi. Polis ekipleri tarafından sürücü ve motosiklet için yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve motosiklet plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

Ehliyeti olmayan ve sahte plaka kullanan sürücüye, araca sahte plaka takmak sucundan 46 bin 302 TL, sürücü belgesiz motorlu araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, sürücü belgesiz motorlu araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 2 bin 167 TL ve diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamaktan 993 TL olmak üzere toplam 86 bin 816 TL cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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