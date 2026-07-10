Hastane saldırısının muhbiri mekan kurşunlanmasının planlayıcısı çıktı

Denizli'de bir eğlence mekanının kurşunlanması ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayın planlayıcıları arasında, daha önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya saldırısında muhbirlik yapan şahsın da yer aldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 29 Haziran'da kentte faaliyet gösteren alkollü bir mekana kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu mekana isabet eden mermilerle 2'si çalışan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını ve delilleri inceleyen cinayet büro ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve arka planında yer alan isimleri tespit etti. Biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıyı planlayan hastane saldırısının muhbiri çıktı

Yapılan incelemede, alkollü mekan saldırısının planlayıcıları arasında tanıdık bir ismin olduğu ortaya çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hedef alınan gruba köstebeklik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Şefikcan Uyumaz'ın (21), 29 Haziran'daki bu mekan kurşunlaması olayının da planlama aşamasında yer aldığı belirlendi. Emniyetteki sorguları ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı