Haberler

Hastane saldırısının muhbiri mekan kurşunlanmasının planlayıcısı çıktı

Hastane saldırısının muhbiri mekan kurşunlanmasının planlayıcısı çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayın planlayıcıları arasında daha önce hastane saldırısında muhbirlik yapan bir şahsın da bulunduğu belirlendi.

Denizli'de bir eğlence mekanının kurşunlanması ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayın planlayıcıları arasında, daha önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya saldırısında muhbirlik yapan şahsın da yer aldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 29 Haziran'da kentte faaliyet gösteren alkollü bir mekana kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu mekana isabet eden mermilerle 2'si çalışan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını ve delilleri inceleyen cinayet büro ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve arka planında yer alan isimleri tespit etti. Biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıyı planlayan hastane saldırısının muhbiri çıktı

Yapılan incelemede, alkollü mekan saldırısının planlayıcıları arasında tanıdık bir ismin olduğu ortaya çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hedef alınan gruba köstebeklik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Şefikcan Uyumaz'ın (21), 29 Haziran'daki bu mekan kurşunlaması olayının da planlama aşamasında yer aldığı belirlendi. Emniyetteki sorguları ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu

LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu
Yakınlarını toprağa verdiler, dönüşte kendileri can verdi

Kahreden son! Cenazeye gittiler, üç tabutla döndüler
Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu: Yakıt fiyatları yükseldi

Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu: Yakıt fiyatları yükseldi
Kraliyet Ailesinde Sürpriz Hamle: Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!

Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!
İspanya'da orman yangını: 11 ölü

İspanya'da orman yangını: 11 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada