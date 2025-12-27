Çaylar polis, uyanık olmak vatandaştan
Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kahvehanelerde yaptığı bilgilendirmede vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ekipler, çay ikramı eşliğinde son günlerde artan dolandırıcılıklara dikkat çekti.
Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buldan'daki kahvehanelerde vatandaşlara çay ısmarladı, dağıttığı broşürlerle son günlerde artan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Kendilerini polis, jandarma, hakim, savcı olarak tanıtan dolandırıcılık yapan şahısların telefonla, vatandaşlardan para ve banka hesap bilgilerini istediklerini belirten Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kahvehanelerde bulunan vatandaşlara çay ısmarlayarak vatandaşa uyarıda bulundu. - DENİZLİ