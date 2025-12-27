Haberler

Çaylar polis, uyanık olmak vatandaştan

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kahvehanelerde yaptığı bilgilendirmede vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ekipler, çay ikramı eşliğinde son günlerde artan dolandırıcılıklara dikkat çekti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kahvehanelerde bilgilendirme yapılara, vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buldan'daki kahvehanelerde vatandaşlara çay ısmarladı, dağıttığı broşürlerle son günlerde artan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Kendilerini polis, jandarma, hakim, savcı olarak tanıtan dolandırıcılık yapan şahısların telefonla, vatandaşlardan para ve banka hesap bilgilerini istediklerini belirten Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kahvehanelerde bulunan vatandaşlara çay ısmarlayarak vatandaşa uyarıda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
