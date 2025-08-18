Denizli'de Doğalgaz Hattında Patlama: Gökyüzüne Beyaz Duman Yükseldi

Denizli (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sondaj çalışması esnasında doğalgaz ana boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzünde yükselen yoğun beyaz dumanlar ve etrafa yayılan gaz kokusunun müdahaleler sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, sondaj çalışmalarında iş makinesinin müdahalesi sırasında doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye kısa sürede doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı. Patlamanın ardından gökyüzüne yayılan beyaz dumanlar metrelerce uzaktan görüldü. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DENİZLİ