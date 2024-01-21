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Denizli'de dede ve torun takla atan araçta yanarak hayatını kaybetti

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Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan araçta sıkışan dede ve torununun hayatını kaybettiği, anne ile diğer kardeşin yaralandığı bildirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesine meydana gelen kazada, takla atan araçta sıkışan dede ve torunu yanarak hayatını kaybetti. Aynı ismi taşıyan dede ve torununun hayatını kaybettiği kazada, anne ile diğer kardeş ise yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 65 yaşındaki Ramazan Mermer idaresindeki otomobil, sürücünün karanlıkta geç fark ettiği virajı alamayarak savruldu. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, şarampole devrilerek bir anda alev aldı. Araçta bulunan sürücünün kızı Mukaddes Mermer, kendi imkanlarıyla bir çocuğunu da yanına alarak yanan araçtan çıkmayı başarırken; dedesiyle aynı adı taşıyan 4 yaşındaki Ramazan ise dedesiyle birlikte araçta mahsur kaldı.

Yanan araçta mahsur kalarak hayatlarını kaybeden dede ve torununun cansız bedenleri, olay yerine çağrılan itfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araçtan çıkartıldı. İsimleri ve sonları aynı olan dene ve torununun cenazeleri, Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan anne ve diğer çocuğu ise ambulansla Dinar Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anne Mukaddes Mermer ve çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Dede ve torununun cenazelerinin, PAÜ Hastanesi Adli Tıp morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çivril'e bağlı Tekke köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Ölüm haberleriyle büyük üzüntüye nenden olan Ramazan Mermer ve torunu minik Ramazan'dan geriye ise fotoğrafları kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekke Mahallesi Denizli Acil Durum Ölüm Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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