Denizli'de Çocuk Görüş Günü Karıştı: Bıçaklı Kavga

Denizli'de eski eşlerin arasında çocuk görüş gününde başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle kendisini bıçakla yaralayan eski eşinin elinden aldığı bıçakla hem baldızını hem eski eşini bıçakladı.

Olay, Çivril ilçesi Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen yıl boşanan M.Ö ve S.F. çocuklarının görüş gününde ayrıldıktan belli bir süre sonra tekrar karşılaştı. Eski koca M.Ö. çocuğunu tekrar görmek istedi. Talebi reddeden eski eşi S.F. ile M.Ö. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadın S.F. arabada bulunan bıçak ile eski eşi M.Ö.'yü bıçakladı. Bıçaklı kavga esnasında adam eski eşinin elinden bıçağı alarak hem eski eşini hem eski baldızı N.P. bıçaklayarak yaraladı. O arbedede ayırmak isteyen kaynana hafif bir şekilde bıçakla yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesine sevk etti. Olayda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ