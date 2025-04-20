Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Denizli'de Çocuk Görüş Günü Karıştı: Bıçaklı Kavga

Denizli'de Çocuk Görüş Günü Karıştı: Bıçaklı Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde eski eşler arasında çocuk görüş gününde başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında eski koca, eski eşini ve baldızını bıçakla yaraladı.

Denizli'de eski eşlerin arasında çocuk görüş gününde başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle kendisini bıçakla yaralayan eski eşinin elinden aldığı bıçakla hem baldızını hem eski eşini bıçakladı.

Olay, Çivril ilçesi Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen yıl boşanan M.Ö ve S.F. çocuklarının görüş gününde ayrıldıktan belli bir süre sonra tekrar karşılaştı. Eski koca M.Ö. çocuğunu tekrar görmek istedi. Talebi reddeden eski eşi S.F. ile M.Ö. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadın S.F. arabada bulunan bıçak ile eski eşi M.Ö.'yü bıçakladı. Bıçaklı kavga esnasında adam eski eşinin elinden bıçağı alarak hem eski eşini hem eski baldızı N.P. bıçaklayarak yaraladı. O arbedede ayırmak isteyen kaynana hafif bir şekilde bıçakla yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesine sevk etti. Olayda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.