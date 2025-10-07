Haberler

Denizli'de Cinayet: Mermer Ustası Hayatını Kaybetti, Zanlı Tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kiraladığı aracın plakasını sökerek takip ettiği kamyonetten inen mermer ustasını öldüren zanlı Eyüp Ş., tutuklandı. Sırtından vurulan Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de kiraladığı hafif ticari aracın plakasını sökerek takip ettiği kamyonetten inen mermer ustasını öldüren zanlı tutuklandı. Yol keserek cinayet işleyen zanlı, susma hakkını kullandı.

Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kiraladığı hafif ticari aracın plakasını söken Eyüp Ş., müteahhit Zeki Ö. (39), kardeşi Tahir Ö. (38) ve işlerini yapan mermer ustası Kadir Kaya'nın (32) içinde bulunduğu 20 V 8229 plakalı kamyoneti bir süre takip etti. Akça Caddesinde aracın önünü kesen Eyüp Ş.'nin rastgele tüfekle ateş açması sonucu araçtan inerek kaçmaya çalışırken sırtından vurulan Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan işadamları Zeki Ö. ve kardeşi Tahir Ö. ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Susma hakkını kullandı

Silahlı saldırının ardından yaya olarak olay yerinden kaçan Eyüp Ş., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Karahasanlı Mahallesi'nde bahçe içerisindeki prefabrik evde suç aletiyle birlikte yakalandı. Zanlının ifade işlemleri için götürüldüğü emniyet ve sevk edildiği adli makamlarda susma hakkını kullandığı öğrenildi. - DENİZLİ

