Denizli'de Çiftçi, İzinsiz Sulama Hattını Baltayla Parçaladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde tarlasından izinsiz sulama hattını geçirildiğini iddia eden çiftçi, boruları baltayla parçalayıp köy meydanına attı.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Emirazizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Halil Bozkaya ve 6 kardeşine ait tarladan, 2013-2014 yıllarında sulama birliği tarafından sulama hattı geçirilerek, araziye depo inşa edildi. Sulama hattının kaldırılması için 12 yıldır kurumlar nezdinde girişimlerde bulunan Halil Bozkaya, herhangi bir sonuç alamadı. Senelerdir izinsiz olduğunu iddia ettiği şebekenin kaldırılması için taleplerle bulunan Halil Bozkaya, 15 gün önce tarlasından ikinci bir sulama hattının daha geçirildiğini görünce öfkeye kapıldı. Eline geçirdiği baltayla sulama hattındaki boruları parçalayan Halil Bozkaya, parçalanmış malzemeleri köy meydanına attı.

Senelerdir sorununun çözülmesi için girişimlerde bulunduğunu belirten Halil Bozkaya, "7 kardeşin mirasçısı olduğu yaklaşık 14 dönüm arazimize 2013 – 2014 yıllarında sulama hattı döşendi. Borunun geçirilmesi nedeniyle 2013 yılında bize 7 bin TL ödeme yapılacaktı. Düşük olduğunu için kabul etmedik. Düzeltilmesi için Aydın Bölge Müdürlüğüyle müracaat etik, düzeltilmedi. Ev yapacaktık, hat tarlanın göbeğinden geçtiği için yapamadık. 2 yıl önce tarlamıza izinsiz yapılan yapıların kaldırılması için bakanlığa şikayet ettim. Bakanlık yetkileri inceledi ve mağduriyetimizin giderilmesi yönünde talimat verdi. Biz bunlarla uğraşırken, 15 gün önce aramızda husumet bulunan dönemin muhtarı M.Y.'nin arazi için arazisi için üvey kardeşimle birlikte ortak boru hattı döşemişler. Öğrendiğim kadarıyla yapılan bu işlemden ilgili kurumların haberi yokmuş. Boruları baltayla kesip, depodaki bilgisayarı kırdım. Bir daha bu depodan kimseye su verilmemesi için depoyu imha ettim. Bizden izin alınmadan yapılan yeni boru hattı ile deponun kaldırılmasını, eski boru hattının ise bahçeye zarar vermeyecek şekilde kenardan geçirilmesini talep ediyorum" dedi. - DENİZLİ