Tamirat için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin çatısında tamirat yapan Ömer Bulut, dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti.

  • Ömer Bulut, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yaşilyayla Mahallesi'nde evinin çatısını tamir ederken düşerek hayatını kaybetti.
  • Ömer Bulut'un cenazesi, otopsi sonrası Yaşilyayla Mahallesi camisinde kılınacak namazın ardından Yaşilyayla mezarlığına defnedilecek.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de evinin çatısının tamiratını yapmak istediği sırada bir anlık dengesini kaybederek düşen talihsiz adam hayatını kaybetti. Olay, Merkezefendi ilçesi Yaşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Bulut, kendisine ait evin çatısına tamirat yapmak için çıktı. Çatının tamiratı ile uğraşan Ömer Bulut, bir anlık dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine düştü. Ömer Bulut'un düştüğünü fark eden aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Ömer Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ömer Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ömer Bulut'un cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün ikindi namazına müteakip mahalle caminde kılınacak namazın ardından Yaşilyayla mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
