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Denizli'de çalınan traktör sahibine teslim edildi

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Denizli'nin Honaz ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü'nde çalınan traktör, jandarma tarafından 3 saatte bulunarak sahibine teslim edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü'nde çalınan traktör, jandarma tarafından 3 saatte bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Honaz ilçesinde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Ali Görel'e ait olan 34 ET 8809 plakalı traktör, sabah saatlerinde çiftçinin çiftliğinden çalındı. Traktörün çalındığını akşam 21.00 sularında fark eden Görel, jandarmaya haber verdi. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ihbarının ardından hızla harekete geçti. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucunda çalınan traktör Dereçiftlik Mahallesi'nde bulundu. Jandarma, traktörü sahibi Mehmet Ali Görel'e teslim etti.

Olayın ardından konuşan Mehmet Ali Görel, jandarmanın hızlı müdahalesi sayesinde traktörüne kavuşmanın sevincini yaşadığını belirtti. Görel, jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti ve çiftçiler gününde yaşanan bu olayın hızlı bir şekilde sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve hırsızlıkla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tarım Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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