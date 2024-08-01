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Denizli'de çalınan otomobil Antalya'da bulundu

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Denizli'nin Çivril ilçesinden çalındığı iddia edilen otomobil, Antalya'da park halinde bulundu. Polis, şüpheliyi yakalayarak olayın araç sahibi ile yaşanan tartışmadan kaynaklandığını belirledi.

Denizli'nin Çevril ilçesinden bir şantiyeden gece saatlerinde çalındığı ileri sürülen otomobil akşam saatlerinde 250 kilometre uzaklıkta Antalya'da park halinde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalarken, konunun araç sahibi ile şüphelinin tartışmasından kaynaklı olduğunu belirledi.

Olay, saat dün 17.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Caner Karayağız isimli vatandaş Denizli'nin Çivril ilçesinden gece saatlerinde çalınan 34 DU 1514 plakalı otomobilinin Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde park halinde bulunduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekiplerin yanı sıra Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Araçta parmak izi arandı

Çalındığı ileri sürülen ve 250 kilometre uzaklıkta bulunan otomobilde Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ile araçta bulunan malzemelerde parmak izi çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aküsü boşalan araç önce iterek çalıştırılmaya çalışıldı. Aküsü takviye edilerek çalıştırılan otomobil aracı teslim almaya gelen Caner Karayağız'a teslim edildi, işlemlerinin tamamlanması için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise şüpheliyi kısa sür sonra yakaladı. Şüphelinin ifadesinde araç sahibi ile tartıştığını ve kızarak aracı Antalya'ya getirdiğini söylediği öğrenildi.

Cüzdan ve telefonlar araç içinde çıktı

Elektrik tesisatı işi ile uğraştıklarını ve aracın sabaha karşı Denizli Çivril ilçesinde bulunan şantiye alanından çalındığını ileri süren Caner Karayağız ise "Sabaha karşı 06.00 gibi Denizli Çivril'deki şantiye alanında çalındı araç. Aracı çalanları zaten tanıyoruz. Bizim çalışanlarımızdan bir tanesi, aralarında husumet çıkıyor. Araçla birlikte cüzdanları şantiyeden toplayıp götürüyor. Bizde emniyete ihbarda bulunduk. Bir süre sonra aracın Antalya'da olduğu bilgisi geldi. Aracın bulunduğu yere geldik. Park halinde bırakmışlar aracı, anahtar üzerinde, telefon ve cüzdan içinde bırakıp kaçmış aracı, gerekli işlemleri polis arkadaşlar yapacak artık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Denizli Çivril Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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